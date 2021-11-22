В обновленном уличном пространстве ИЦАЭ пройдет АТОМ LIVE! Рассказываем о масштабной программе

Программа АТОМ LIVE

Граффити-джем — граффити-художники из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга создадут работы на огромных мольбертах в режиме реального времени. Джем продлится с 12:00 до 17:00.

14:00 в фойе ИЦАЭ для всех желающих пройдет мастер-класс по граффити

17:00 в ротонде начнутся sketch battle и tag battle. Можно посмотреть за работой граффити-скетчеров

Куратор джема Main One при участии Blok Crew.

Танцевальные батлы

13:00 в ротонде начнутся танцевальные Hip-hop и All styles баттлы

Куратор баттлов — Lizzy.

Спидкубинг

13:00 в зале ИЦАЭ начнется встреча спидкуберов. Чемпионы и новички встретятся после длительного перерыва, проведут тренировки и баттлы.

АТОМНЫЙ LIVE

В 18:00 начнется музыкальное событие с участием диджеев и live-музыкантов.