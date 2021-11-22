В обновленном уличном пространстве ИЦАЭ пройдет АТОМ LIVE! Рассказываем о масштабной программе

В эту субботу, 27 ноября, в обновленном уличном пространстве ИЦАЭ Нижнего Новгорода пройдет яркое событие с участием граффити-художников, танцоров, диджеев и музыкантов — АТОМ LIVE! Рассказываем подробнее о программе.
Программа АТОМ LIVE
Граффити-джем — граффити-художники из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга создадут работы на огромных мольбертах в режиме реального времени. Джем продлится с 12:00 до 17:00.
- 14:00 в фойе ИЦАЭ для всех желающих пройдет мастер-класс по граффити
- 17:00 в ротонде начнутся sketch battle и tag battle. Можно посмотреть за работой граффити-скетчеров
Куратор джема Main One при участии Blok Crew.
Танцевальные батлы
- 13:00 в ротонде начнутся танцевальные Hip-hop и All styles баттлы
Куратор баттлов — Lizzy.
Спидкубинг
- 13:00 в зале ИЦАЭ начнется встреча спидкуберов. Чемпионы и новички встретятся после длительного перерыва, проведут тренировки и баттлы.
АТОМНЫЙ LIVE
В 18:00 начнется музыкальное событие с участием диджеев и live-музыкантов.
27 ноября
Время: с 12:00 до 22:00
Место: в обновленном дворике ИЦАЭ по адресу: Семашко, 7Б.
В течение дня гостей ждут яркие интерактивы и конкурсы от ИЦАЭ и партнеров события. Регистрация на АТОМНЫЙ LIVE здесь.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.