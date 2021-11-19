В Нижнем Новгороде пройдет акция «Арт-окно». Художники украсят 16 исторических домов

В оконных проемах исторических домов появятся работы современных художников, связанные с историей места и краткие сведения об этих домах.

«Несмотря на то, что эти дома пребывают в запущенном состоянии, все они включены в программу сохранения и развития. Однако уже сейчас здания требуют работ по консервации и нуждаются в надежной защите от проникновения, вандализма, разрушения и поджога», — рассказывают организаторы.

В акции примут участие художники: Синий Карандаш, Алексей Старков, Иван Симонов, Николай Власов, Катя Козырева, Илья Маломашенко, Тимофей Маляров, Ирина Rin и Вязь Маркер.

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Фото: сообщество «Том Сойер Фест» «ВКонтакте».