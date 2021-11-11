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Искусство

Нижегородский бренд SHI-SHI появился в концепт-сторе ГУМа

Дизайнерский концепт-стор «Секция» открыт в новом пространстве ГУМа. Теперь в корнере среди Jil Sander, Marc Jacobes и Maison Kitsune можно найти и нижегородский бренд — SHI-SHI.

 

«Мы в ГУМЕ. Часть осенней коллекции SHI-SHI уже представлена в концепт-сторе @gumsection», — говорит команда бренда.

На трех этажах пространства «Секция» разместились российские и зарубежные бренды одежды, обуви, аксессуаров, книги и периодика, секции винила, пинг-понг, бар – и все это с видом на Красную площадь.

Интервью с основательницей нижегородского бренда SHI-SHI — Юлией Шинкаревой — о моде Нижнего и бизнесе в эпоху локдаунов здесь.

 

 

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Фото: instagram бренда SHI-SHI

 

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