Пластилиновый мультик «Дятловы горы» о Нижнем снимут в ноябре

В ноябре этого года пройдет серия мастер-классов, где педагоги-мультипликаторы расскажут участникам проекта о работе над историческим материалом и сценарием, затем совместно изготовят персонажей и декорации к мультфильму.

Создатели будут работать над новой мультипликационной серией «Дятловы горы» из цикла «Пластилиновый Нижний». Легенда рассказывает о создании кузнечного поселения на диких горах на берегу Оки и Волги, ставшее впоследствии — городом Нижним Новгородом

Заявки на участие в проекте можно оставлять по телефону +7 (910) 798-63-93. По итогам проекта представят премьеру мультфильма — «Дятловы горы».







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