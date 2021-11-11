Пластилиновый мультик «Дятловы горы» о Нижнем снимут в ноябре

Юные нижегородцы и их родители примут участие в создании пластилинового мультфильма. Съемки новой мультипликационной серии «Дятловы горы» о Нижнем Новгороде стартуют в ноябре. В основе сценария «Сказ о счастливой подкове» нижегородского писателя-сказочника — Сергея Афоньшина.
В ноябре этого года пройдет серия мастер-классов, где педагоги-мультипликаторы расскажут участникам проекта о работе над историческим материалом и сценарием, затем совместно изготовят персонажей и декорации к мультфильму.
Создатели будут работать над новой мультипликационной серией «Дятловы горы» из цикла «Пластилиновый Нижний». Легенда рассказывает о создании кузнечного поселения на диких горах на берегу Оки и Волги, ставшее впоследствии — городом Нижним Новгородом
Заявки на участие в проекте можно оставлять по телефону +7 (910) 798-63-93. По итогам проекта представят премьеру мультфильма — «Дятловы горы».
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