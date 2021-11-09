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Искусство

Филолог Евгений Прощин в рамках проекта «Драма_talk» расскажет о репертуарной политике театров России

15 ноября в библиотеке имени Герцена филолог Евгений Прощин проведет лекцию — «Кого ставить-то?» — о репертуарной политике театров России: об авторах и жанрах. Проект проведут в рамках нового направления в рамках городской программы «Культурный район».

 

На встрече литературовед Евгений Прощин расскажет, кто из русских и иностранных авторов является лидером театрального внимания, какие тексты чаще всего берутся для постановок и какие литературно-театральные жанры распространены в городах России.

«С одной стороны, театр должен "сохранять лицо", быть примером высокого культурного уровня. Со стороны другой, он вынужден определять себя и коммерчески, чтобы элементарно выжить. Между этими Сциллой и Харрибдой и располагается театральная репертуарная стратегия», — говорится в сообщении.

 

15 ноября

Время: 19:00

Место: библиотека имени Герцена (улица Куйбышева, 11)

 

 

Лектор — Евгений Прощин — кандидат филологических наук и доцент кафедры русской литературы ИФИЖ ННГУ имени Лобачевского. Вход свободный, но с соблюдением всех ограничений.

 

 

 

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Фото: pexels

 

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