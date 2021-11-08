В Арсенале стартует второй сезон программы «Опера на экране». Она побила(!) рекорды посещаемости в 2019 году

В программе цикла – творческие встречи, посвященные отдельным произведениям оперного искусства, видеоверсии опер и обзорные лекции. Музыковед и кандидат искусствоведения — Ксения Ануфриева — расскажет, как слушать оперу, научиться понимать ее и любить.

Подробное расписание видеопоказов, лекций и информация о событиях здесь. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

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Фото: архив организаторов