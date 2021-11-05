В НГХМ открылась выставка «Единение.2021». Экспозиция собрала 500 произведений из 75 городов России

В экспозицию вошли работы из 75 городов России от Калининграда до Хабаровска — всего 500 произведений. На экспозиции можно увидеть лучшие произведения художников страны в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах.

«Инициаторами стали нижегородские художники, вдохновленные подвигом нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского», — отметил Глеб Никитин.

Ключевыми произведениями стали работы Зураба Церетели и Андрея Ковальчука. Выставка будет открыта для посетителей до 5 декабря этого года. Вход доступен только с «Мультипассом 800», QR-кодом или сертификатом об иммунизации/вакцинации.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.