Мастер-классы, спектакли и концерты: в Нижнем Новгороде пройдет «Ночь искусств». Рассказываем о программе

Так, в группе НГИАМЗ в «ВКонтакте» пройдет онлайн-трансляция концерта Русского народного оркестра, мастер-класс «Городецкая роспись» и онлайн-лекция «Образ Смутного времени в отечественном кинематографе».

Масштабную программу подготовил Нижегородский государственный художественный музей, 4 ноября вход в музей будет бесплатный, а в социальных сетях и на сайте пространства будут доступные видеоматериалы о выставках.

На официальном канале Нижегородского театра драмы покажут киноконцерт. Он был исполнен вживую всего лишь раз, в 2016 году, в Год кино.

Нижегородский оперный театр покажет онлайн-концерт солистов оперы и серию видеоинтервью «Разговор об искусстве» с артистами оперы, балета, хора и оркестра.

На официальном сайте Нижегородской филармонии имени Ростроповича в 18:30 начнется концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Александра Скрябина.

Кроме того, программу для «Ночи искусств» подготовили нижегородские библиотеки. Так, 4 и 5 ноября с 12:00 в социальных сетях и на сайте областной библиотеки имени Мавриной будут проходить виртуальные выставки, онлайн-игры и мастер-классы.

Как и в прошлом году, к всероссийской акции «Ночь искусств» присоединятся модельные библиотеки, районные музеи и виртуальные концертные залы, которые покажут онлайн-программу в своих социальных сетях.

Полную программу можно найти на сайте проекта.

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