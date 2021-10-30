Нижегородская студия dreamlaser создала гигантский человеческий мозг для всемирной выставки Expo

Всемирная выставка, открывшаяся под девизом «Соединяя умы, создаем будущее», должна была пройти в Дубае еще в прошлом году, но была перенесена из за пандемии COVID-19. Сейчас, год спустя, «Экспо» — крупнейшее мировое шоу-мероприятие. Работа экспозиции продлится шесть месяцев и закроется только в следующем году, а именно — 31 марта.
Выставочные павильоны 192 стран мира расположились на площади 438 гектаров, образуя подобие города будущего.
В российском павильоне нижегородская студия dreamlaser представила аудиовизуальное шоу — «Механика чуда». По замыслу организаторов, за несколько минут пребывания в павильоне посетители должны узнать о работе самого загадочного органа человека (мозга) много нового.
«Художественный куратор павильона России Дмитрий Ликин поставил перед нами задачу: за шесть минут объяснить зрителям, как устроено главное чудо во Вселенной – человеческий мозг. Объясняя работу нейронов, мы опирались на фигуративную и абстрактную анимацию и знакомые людям образы: цветы, звезды, северное сияние», — добавляют создатели проекта.
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Фото: Instagram dreamlaser
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