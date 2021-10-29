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Искусство

Арт-объекты из автомобильного хлама: у Нижегородского салона автозапчастей целая коллекция трэш-арта. Только посмотрите!

В современном искусстве есть направление — трэш-арт; для создания подобных арт-объектов используют отходы промышленного производства, детали сломанных механизмов и бытовой мусор. Так, на улице Коновалова у салова автозапчастей «У Иваныча» можно увидеть множество подобных скульптур. Тут и металлический терминатор, паук, стрекоза и много чего еще. Только посмотрите!

 

Скульптуры из старых автомобильных деталей можно увидеть у входа в салон автозапчастей «У Иваныча» на улице Коновалова в Сормовском районе.

 

 

 

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Фото: Instagram-аккаунт Натальи Бурухиной

 

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