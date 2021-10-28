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Искусство

В Нижполиграфе откроется выставка «Снаружи внутри. Эклектика» от творческой группировки «Ничего Страшного»

7 ноября в пространстве «Ничего страшного» откроется новая экспозиция «Снаружи внутри. Эклектика». Работы представят около 30 авторов живописи, графики и скульптуры из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

 

7 ноября

 

Место: улица Варварская 32, Нижполиграф 2 этаж.

 

 

На групповой выставке можно будет увидеть работы художников из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них — Владимир Яшке, Александр Инютин, Ира Васильева, Константин Пьянов, Дмитрий Полгар, Олег Вдовин, Мурат Юсупов, Катя Козырева и другие.

Открытие экспозиции будет проходить под живой джаз от Нади Личиковой.

Вход свободный. Подробности можно узнать по телефонам: 89081563790; 89527666337

 

«Ничего страшного» —творческая группировка единомышленников, объединяющая художников, юристов, журналистов, актеров и музыкантов. Здесь обсуждают и создают искусство, учат взрослых и детей живописи, проводят кинолектории и творческие мастерские. 

 

 

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Фото: сообщество «Ничего страшного» «ВКонтакте»

 

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