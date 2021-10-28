В Нижполиграфе откроется выставка «Снаружи внутри. Эклектика» от творческой группировки «Ничего Страшного»

На групповой выставке можно будет увидеть работы художников из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них — Владимир Яшке, Александр Инютин, Ира Васильева, Константин Пьянов, Дмитрий Полгар, Олег Вдовин, Мурат Юсупов, Катя Козырева и другие.

Открытие экспозиции будет проходить под живой джаз от Нади Личиковой.

Вход свободный. Подробности можно узнать по телефонам: 89081563790; 89527666337