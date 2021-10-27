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Видео дня: нижегородец «оживил» стрит-арт работы уличных художников. Посмотрите, что из этого вышло!

Нижний Новгород по праву может считаться не только столицей закатов, но и меккой российского стрит-арта. Здесь его любят, создают и (почти всегда) стараются сохранить. Нижегородский фотограф и журналист — Антон Анисимов — «оживил» работы стрит-арт художников. Посмотрите, что из этого вышло!

 

 

 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Блог заметок, фотографий и ...»

 

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