Видео дня: нижегородец «оживил» стрит-арт работы уличных художников. Посмотрите, что из этого вышло!

Нижний Новгород по праву может считаться не только столицей закатов, но и меккой российского стрит-арта. Здесь его любят, создают и (почти всегда) стараются сохранить. Нижегородский фотограф и журналист — Антон Анисимов — «оживил» работы стрит-арт художников. Посмотрите, что из этого вышло!



