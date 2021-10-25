В НГХМ открылся ежегодный «Осенний вернисаж». Выставка посвящена истории Нижнего Новгорода

Традиционно в экспозиции широко представлены станковая живопись и графика. Всего на выставке экспонируются 218 работ 151 автора из Нижнего Новгорода, Балахны, Бора, Дзержинска, Городца, Семенова, Сарова, Павлова и Урени.

Посетить выставку можно в НГХМ до 21 ноября 2021 года. При посещении необходимо иметь маску, документы, удостоверяющие личность и QR-код.

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Фото: архив пресс-служб