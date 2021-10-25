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Искусство

В НГХМ открылся ежегодный «Осенний вернисаж». Выставка посвящена истории Нижнего Новгорода

В Нижегородском государственном художественном музее открылся ежегодный «Осенний вернисаж». В год юбилея города выставку посвятили истории основания Нижнего. Впервые в экспозицию вошли — исторические сюжетные полотна, жанровые зарисовки, пейзажи Александра и Ксении Авериных, Владимира Заноги.

 

Традиционно в экспозиции широко представлены станковая живопись и графика. Всего на выставке экспонируются 218 работ 151 автора из Нижнего Новгорода, Балахны, Бора, Дзержинска, Городца, Семенова, Сарова, Павлова и Урени.

Посетить выставку можно в НГХМ до 21 ноября 2021 года. При посещении необходимо иметь маску, документы, удостоверяющие личность и QR-код.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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