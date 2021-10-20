В Петербурге проходит выставка «Моя страница». Среди работ — холст нижегородского художника Никиты Арта

Выставка «Моя страница» — это итог конкурса для непрофессиональных и начинающих художников проекта VK Talents. Тема этого года — 15-летний юбилей социальной сети «ВКонтакте».

«Предложив авторам поразмышлять о личном опыте присутствия в социальной сети, мы, как и в прошлом году, получили живой отклик. Многие воспользовались всеми доступными инструментами, приправив конкурсные изображения созвучными по настроению аудиодорожками или короткими текстовыми эссе. Это позволило создать уникальную ситуацию общения художник — зритель, возможную лишь в виртуальном пространстве», — добавляют организаторы.

Экспозицию можно увидеть в музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург) до 14 ноября.