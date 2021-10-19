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Искусство

В «Экспоцентре» пройдет фестиваль косплея и комиксов Comics Con

30 и 31 октября в выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет один из самых престижных фестивалей гик-культуры, комиксов, кино, игр и косплея — Bubble Comics Con.

 

Косплей стремительно перешел из разряда детского увлечения в хобби или даже профессию. Фанаты мультфильмов, сериалов и саг перевоплощаются в любимых героев при помощи самодельных костюмов или не заморачиваются и закупаются на AliExpress. В то время как истинные гики проводят много часов за подготовкой грима и лука, чтобы на выступлении передать всю индивидуальность и стиль своего героя.

 

Тема этого фестиваля — Хэллоуин. Гостей праздника косплея ждут — авторы и художники комиксов, стенды с мерчем и новинками от издательств, киберспорт.

30 и 31 октября

 

Место: Москва «Экспоцентр», павильон 7

 

 

Купить билет на главное гиковское событие года можно здесь. Мероприятие пройдет в COVID-Free(!) формате.

 

 

 

 

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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»

 

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