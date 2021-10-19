В «Экспоцентре» пройдет фестиваль косплея и комиксов Comics Con

Косплей стремительно перешел из разряда детского увлечения в хобби или даже профессию. Фанаты мультфильмов, сериалов и саг перевоплощаются в любимых героев при помощи самодельных костюмов или не заморачиваются и закупаются на AliExpress. В то время как истинные гики проводят много часов за подготовкой грима и лука, чтобы на выступлении передать всю индивидуальность и стиль своего героя.