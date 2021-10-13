Выставка одного из основателей арт-объединения «Митьки» откроется в галерее «9Б»

Проект Александра Флоренского «Картины, нарисованные в Нижнем Новгороде» открывается 16 октября в 19.00.

Художнику удалось посетить многие города Нижегородской области: Балахна, Городец, Гороховец, Дивеево, Арзамас, Оранки, Фролищи, Макарьево, Ворсма, Павлово, Большое Болдино, Муром, Большое Мурашкино, Горбатов, Катунки и Пурех.

Кроме работы над представленной живописной серией, художник собирал материалы для будущей книги «Путешествие в Нижний Новгород и окрестности», своего рода авторский путеводитель. Несколько первых рисунков для этой книги также можно увидеть на выставке.

Посещения вернисажа возможно только с QR-кодом, «Мультипассом» или свежим ПЦР-тестом.

Выставка будет работать до 24 октября.

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Фото: архив пресс-служб