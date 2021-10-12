В Техническом музее представят уникальные стереоизображения Нижнего Новгорода

12 октября в Техническом музее откроется выставка «Нижний в 3D – взгляд через эпоху». В экспозиции представят уникальные стереоизображения Нижнего Новгорода из собраний Русского музея фотографии, Фонда сохранения наследия имени Челнокова, Технического музея и Метамузея.
В Нижнем Новгороде впервые откроют фотовыставку наследия российских и зарубежных фотографов в формате 3D. Для демонстрации используются аутентичные стереоскопические аппараты и цифровые стереоскопы, представляющие исторические снимки по-новому.
В экспозицию вошли работы — Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Дмитрия Смирнова, Захария Виноградова (впервые!) и тиражные стереопары неизвестных авторов, выпущенные издательством Underwood & Underwood.
Частью выставки является 3D фильм «Дом фотографа», который реконструирует сцены из жизни Андрея Карелина — первого русского фотографа-художника.
Выставка работает с 12 по 31 октября.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.