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Искусство

В Техническом музее представят уникальные стереоизображения Нижнего Новгорода

12 октября в Техническом музее откроется выставка «Нижний в 3D – взгляд через эпоху». В экспозиции представят уникальные стереоизображения Нижнего Новгорода из собраний Русского музея фотографии, Фонда сохранения наследия имени Челнокова, Технического музея и Метамузея.

 

В Нижнем Новгороде впервые откроют фотовыставку наследия российских и зарубежных фотографов в формате 3D. Для демонстрации используются аутентичные стереоскопические аппараты и цифровые стереоскопы, представляющие исторические снимки по-новому.

В экспозицию вошли работы — Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Дмитрия Смирнова, Захария Виноградова (впервые!) и тиражные стереопары неизвестных авторов, выпущенные издательством Underwood & Underwood.

Частью выставки является 3D фильм «Дом фотографа», который реконструирует сцены из жизни Андрея Карелина — первого русского фотографа-художника.

Выставка работает с 12 по 31 октября.

 

 

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