В НГХМ проведут лекторий о русском авангарде

9 и 16 октября в Нижегородском художественном музее проведут цикл лекции об истории XX века. Научный сотрудник НГХМ — Надежда Юрасова — расскажет о раннем русском авангарде и двух его ключевых фигурах — Кандинском и Малевиче.
Первая лекция — 9 октября в 16:00.
- «Война хвостов и валетов: ранний русский авангард» — расскажут о сложном взаимодействии западной и национальной традиций в истории русского авангарда.
Лектор — Надежда Юрасова — научный сотрудник отдела отечественного искусства.
Билеты можно купить по ссылке.
Вторая лекция — 16 октября в 16:00.
- «Малевич и Кандинский: два пути к абстракции». Василий Кандинский и Казимир Малевич - две ключевых фигуры русского авангарда. На лекции расскажут о сложном пути, который привел Кандинского и Малевича к абстракции.
Лектор — Надежда Юрасова — научный сотрудник отдела отечественного искусства.
Билеты можно купить по ссылке.
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