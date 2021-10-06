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Искусство

В НГХМ проведут лекторий о русском авангарде

9 и 16 октября в Нижегородском художественном музее проведут цикл лекции об истории XX века. Научный сотрудник НГХМ — Надежда Юрасова — расскажет о раннем русском авангарде и двух его ключевых фигурах — Кандинском и Малевиче.

 

Первая лекция — 9 октября в 16:00.

  • «Война хвостов и валетов: ранний русский авангард» — расскажут о сложном взаимодействии западной и национальной традиций в истории русского авангарда.

Лектор — Надежда Юрасова — научный сотрудник отдела отечественного искусства.

Билеты можно купить по ссылке.

 

Вторая лекция — 16 октября в 16:00.

  • «Малевич и Кандинский: два пути к абстракции». Василий Кандинский и Казимир Малевич - две ключевых фигуры русского авангарда. На лекции расскажут о сложном пути, который привел Кандинского и Малевича к абстракции.

Лектор — Надежда Юрасова — научный сотрудник отдела отечественного искусства.

Билеты можно купить по ссылке.

 

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Фото: социальные сети

 

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