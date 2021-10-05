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Искусство

Нижегородские «Росы» поборются за Кубок мэра Москвы

Нижегородская команда КВН «Росы» поборется за Кубок мэра Москвы. Игра запланирована на 30 октября. Победа в соревновании даст команде возможность выступить в финале Высшей лиги.

 

По результатам Кубка мэра Москвы разыграют дополнительную путевку в финал Высшей лиги КВН, который традиционно проходит перед Новым годом.

18 октября команда отправится в Нягань, где поборется за местный кубок, после чего уедет в столицу. Уже сейчас участники начинают готовиться к выступлению.

«Мы хотели поучаствовать в состязании. И все планы сложились так, что это стало возможным», — добавила капитан команды Анна Черкашина.

 

 

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Фото: сообщество команды «ВКонтакте»

 

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