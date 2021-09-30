Открылась регистрация на вернисаж «Вычитания» в галерее Futuro

Бесконечный ландшафт, которому посвящена живопись Плотникова, распадается на фрагменты для того, чтобы зритель пристальней всмотрелся в то, что осталось. Белые геометрические пустоты разрывают замкнутость холстов и образуют новые структуры. В версии автора они разворачивают нас назад, к пейзажу, мерцающему в нашей памяти.

6 октября Время: с 18:00 Место: улица Рождественская, 6 (2 этаж) Регистрация на вернисаж здесь.

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