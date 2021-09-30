18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Открылась регистрация на вернисаж «Вычитания» в галерее Futuro

6 октября в галерее современного искусства Futuro художник Егор Плотников представит тотальную инсталляцию, состоящую из скульптурных персонажей-зрителей и живописных пейзажей. Экспозиция будет размещена не только в галерее, но и за пределами выставочного пространства.

 

Бесконечный ландшафт, которому посвящена живопись Плотникова, распадается на фрагменты для того, чтобы зритель пристальней всмотрелся в то, что осталось. Белые геометрические пустоты разрывают замкнутость холстов и образуют новые структуры. В версии автора они разворачивают нас назад, к пейзажу, мерцающему в нашей памяти.

6 октября

Время: с 18:00

Место: улица Рождественская, 6 (2 этаж)

 

 

Регистрация на вернисаж здесь.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: