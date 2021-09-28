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Искусство

«Космические танцы, астро-коктейли и фантазийный дресс-код»: СИНТЭТИКА проведет бал в честь Ретроградного Меркурия

2 октября в «Штаб-квартире» на Почаинской пройдет бал в честь Ретроградного Меркурия. В программе бала: потусторонний нью-бит, предсказания астрологов и тарологов (важно не пропустить их в нарядной толпе!), космические танцы и коктейли. Тематика вечера — знаки зодиака, дресс-код обязателен(!).

 

2 октября

Время: начало — 22:00

Место: Штаб (Почаинская, 17 ж)

 

 

В эту ночь за диджейским пультом сойдутся:

22:00 — Мужчина-Кентавр

23:00 — SuperSanya

00:30 — Сахон

02:00 — любишь

Обязательная (!) предварительная регистрация здесь. Вход: 200 рублей (до 23:00), после — 300.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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