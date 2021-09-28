«Космические танцы, астро-коктейли и фантазийный дресс-код»: СИНТЭТИКА проведет бал в честь Ретроградного Меркурия

2 октября в «Штаб-квартире» на Почаинской пройдет бал в честь Ретроградного Меркурия. В программе бала: потусторонний нью-бит, предсказания астрологов и тарологов (важно не пропустить их в нарядной толпе!), космические танцы и коктейли. Тематика вечера — знаки зодиака, дресс-код обязателен(!).