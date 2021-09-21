В НГХМ открылась выставка русского авангарда. В экспозицию вошли 100 шедевров — от Кандинского до Малевича

Экспозиция посвящена 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году. На выставке представлено порядка 100 экспонатов, среди которых — картины Василия Кандинского, Казимира Малевича, Владимира Татлина и других. Всего в состав экспозиции вошли произведения почти 40 авторов.

Наряду с нижегородской коллекцией выставка включает около 40 работ из собраний пяти центральных и региональных музеев.

Работы для выставки предоставили: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Самарский областной художественный музей.

Для посещения НГХМ необходима предварительная регистрация на сайте.





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Фото: Нижний800