Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» в восьмой раз пройдет в Арсенале

С 24 по 26 сентября нижегородский Арсенал традиционно проведет единственный в России фестиваль текстов об искусстве «Вазари». В год 800-летия главной темой проекта станет — искусство XIII столетия. Все лекции и дискуссии будут транслироваться на сайте мероприятия.
Фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари – «Вазари-фест» – пройдет в Нижнем Новгороде в восьмой раз. Организаторы проекта решили уделить особое внимание 800-летнему юбилею столицы Приволжья. Так, главной темой фестиваля стал — XIII век. Участники фестиваля попытаются составить художественную карту этого времени, описав искусство разных культур и территорий.
В этом году для гостей фестиваля подготовили дискуссионную и музыкальную программы. В Нижний Новгород приедут:
- сотрудники Центра музыкальных древностей В.И. Поветкина
- Даниил Рябчиков — руководитель ансамбля средневековой музыки Labyrinthus
- Сергей Полтавский — исполнитель старинной и современной музыки на альте и виоле д’амур
- Андрей Решетин — экс-скрипач рок-группы «Аквариум», в настоящее время – художественный руководитель ансамбля «Солисты Екатерины Великой» и Международного фестиваля Earlymusic
Основная программа фестиваля:
- интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями в онлайн- и оффлайн-форматах;
-
- образовательная программа для детей;
-
- книжная ярмарка в магазине «Вазари»
-
Посетить события можно только по предварительной регистрации. Все события будут транслироваться на сайте и в сообществе Арсенала во «ВКонтакте».
Подробная программа на сайте фестиваля здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.