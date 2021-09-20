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Искусство

Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» в восьмой раз пройдет в Арсенале

С 24 по 26 сентября нижегородский Арсенал традиционно проведет единственный в России фестиваль текстов об искусстве «Вазари». В год 800-летия главной темой проекта станет — искусство XIII столетия. Все лекции и дискуссии будут транслироваться на сайте мероприятия.

 

Фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари – «Вазари-фест» – пройдет в Нижнем Новгороде в восьмой раз. Организаторы проекта решили уделить особое внимание 800-летнему юбилею столицы Приволжья. Так, главной темой фестиваля стал — XIII век. Участники фестиваля попытаются составить художественную карту этого времени, описав искусство разных культур и территорий.

В этом году для гостей фестиваля подготовили дискуссионную и музыкальную программы. В Нижний Новгород приедут:

  • сотрудники Центра музыкальных древностей В.И. Поветкина 
  • Даниил Рябчиков — руководитель ансамбля средневековой музыки Labyrinthus
  • Сергей Полтавский — исполнитель старинной и современной музыки на альте и виоле д’амур
  • Андрей Решетин — экс-скрипач рок-группы «Аквариум», в настоящее время – художественный руководитель ансамбля «Солисты Екатерины Великой» и Международного фестиваля Earlymusic

Основная программа фестиваля:

  • интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями в онлайн- и оффлайн-форматах;
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  • образовательная программа для детей;
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  • книжная ярмарка в магазине «Вазари»
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Посетить события можно только по предварительной регистрации. Все события будут транслироваться на сайте и в сообществе Арсенала во «ВКонтакте».

Подробная программа на сайте фестиваля здесь.



 

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Фото: архив организаторов

 

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