Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» в восьмой раз пройдет в Арсенале

Фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари – «Вазари-фест» – пройдет в Нижнем Новгороде в восьмой раз. Организаторы проекта решили уделить особое внимание 800-летнему юбилею столицы Приволжья. Так, главной темой фестиваля стал — XIII век. Участники фестиваля попытаются составить художественную карту этого времени, описав искусство разных культур и территорий.

В этом году для гостей фестиваля подготовили дискуссионную и музыкальную программы. В Нижний Новгород приедут:

сотрудники Центра музыкальных древностей В.И. Поветкина

В.И. Поветкина Даниил Рябчиков — руководитель ансамбля средневековой музыки Labyrinthus

— руководитель ансамбля средневековой музыки Labyrinthus Сергей Полтавский — исполнитель старинной и современной музыки на альте и виоле д’амур

— исполнитель старинной и современной музыки на альте и виоле д’амур Андрей Решетин — экс-скрипач рок-группы «Аквариум», в настоящее время – художественный руководитель ансамбля «Солисты Екатерины Великой» и Международного фестиваля Earlymusic

Основная программа фестиваля:

интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями в онлайн- и оффлайн-форматах;



образовательная программа для детей;



книжная ярмарка в магазине «Вазари»



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Подробная программа на сайте фестиваля здесь.







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Фото: архив организаторов