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В Арсенале покажут две инсталляции «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана» от классика видеоарта Билла Виолы

С 26 сентября в Арсенале покажут две работы признанного классика — Билла Виолы. Видеозвуковые инсталляции — «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана» — созданы в 2005 году, отражают творческие поиски художника, главный предмет которых — состояние человека.

 

Выставка станет одним из центральных событий фестиваля текстов об искусстве «Вазари-2021». Программу фестиваля посвятят XIII веку, описав искусство разных культур и территорий.

Более четырех десятилетий Билл Виола создает аудио- и видеоинсталляции, фильмы, видео, звуковые среды, а также медиаработы, сопровождающие масштабные концертные и оперные постановки.

В своих работах — «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана (Звук горы под водопадом)» — Виола обращается к двум первоначальным материям — пламени и воде. Он работает как художник, не иллюстрируя легенду о Тристане и Изольде детально, а показывая метафизические пейзажи, состояния страстей, эмоций и аффектаций.

«Эту серию видео Билл Виола сделал по заказу режиссера Питера Селларса, ставившего оперу на музыку Вагнера "Тристан и Изольда" в парижской Опере Бастилии. Позже Виола создал самостоятельную видеоинсталляцию для музейных пространств. Работы этой серии повествуют о самой сильной человеческой эмоции — любви, такой страстной, что она ведет героев к смерти», — отмечает руководитель отдела кино- и медиаискусства ГМИИ имени Пушкина Ольга Шишко.

 

С 26 сентября по 7 ноября

 

 

Место: с 12:00 до 20:00 ежедневно, понедельник – выходной. 

 

 

Стоимость единого билета на выставки первого и второго этажей:

  • 400 рублей – полный
  • 200 рублей – льготный

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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