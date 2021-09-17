В Арсенале покажут две инсталляции «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана» от классика видеоарта Билла Виолы

Выставка станет одним из центральных событий фестиваля текстов об искусстве «Вазари-2021». Программу фестиваля посвятят XIII веку, описав искусство разных культур и территорий.

Более четырех десятилетий Билл Виола создает аудио- и видеоинсталляции, фильмы, видео, звуковые среды, а также медиаработы, сопровождающие масштабные концертные и оперные постановки.

В своих работах — «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана (Звук горы под водопадом)» — Виола обращается к двум первоначальным материям — пламени и воде. Он работает как художник, не иллюстрируя легенду о Тристане и Изольде детально, а показывая метафизические пейзажи, состояния страстей, эмоций и аффектаций.

«Эту серию видео Билл Виола сделал по заказу режиссера Питера Селларса, ставившего оперу на музыку Вагнера "Тристан и Изольда" в парижской Опере Бастилии. Позже Виола создал самостоятельную видеоинсталляцию для музейных пространств. Работы этой серии повествуют о самой сильной человеческой эмоции — любви, такой страстной, что она ведет героев к смерти», — отмечает руководитель отдела кино- и медиаискусства ГМИИ имени Пушкина Ольга Шишко.