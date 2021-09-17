В Арсенале покажут две инсталляции «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана» от классика видеоарта Билла Виолы

С 26 сентября в Арсенале покажут две работы признанного классика — Билла Виолы. Видеозвуковые инсталляции — «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана» — созданы в 2005 году, отражают творческие поиски художника, главный предмет которых — состояние человека.
Выставка станет одним из центральных событий фестиваля текстов об искусстве «Вазари-2021». Программу фестиваля посвятят XIII веку, описав искусство разных культур и территорий.
Более четырех десятилетий Билл Виола создает аудио- и видеоинсталляции, фильмы, видео, звуковые среды, а также медиаработы, сопровождающие масштабные концертные и оперные постановки.
В своих работах — «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана (Звук горы под водопадом)» — Виола обращается к двум первоначальным материям — пламени и воде. Он работает как художник, не иллюстрируя легенду о Тристане и Изольде детально, а показывая метафизические пейзажи, состояния страстей, эмоций и аффектаций.
«Эту серию видео Билл Виола сделал по заказу режиссера Питера Селларса, ставившего оперу на музыку Вагнера "Тристан и Изольда" в парижской Опере Бастилии. Позже Виола создал самостоятельную видеоинсталляцию для музейных пространств. Работы этой серии повествуют о самой сильной человеческой эмоции — любви, такой страстной, что она ведет героев к смерти», — отмечает руководитель отдела кино- и медиаискусства ГМИИ имени Пушкина Ольга Шишко.
С 26 сентября по 7 ноября
Место: с 12:00 до 20:00 ежедневно, понедельник – выходной.
Стоимость единого билета на выставки первого и второго этажей:
- 400 рублей – полный
- 200 рублей – льготный
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.