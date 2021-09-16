На Нижегородской ярмарке откроют выставку-комикс об Александре Невском

Над проектом работали более 20 экспертов: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. В основе графических материалов — вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время.

Для более полного погружения в историческую атмосферу для проекта было написано девять музыкальных произведений. По словам организаторов, подобные выставки с использованием графического романа и комикса на территории России проводится впервые.

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Фото: myhistorypark.ru