На Нижегородской ярмарке откроют выставку-комикс об Александре Невском

17 сентября на Нижегородской ярмарке откроется мультимедийная выставка-комикс об Александре Невском. По словам авторов проекта, мультимедийная платформа позволяет «оживить» персонажей и поможет зрителям наглядно представить исторические события XIII века.
Над проектом работали более 20 экспертов: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. В основе графических материалов — вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время.
Для более полного погружения в историческую атмосферу для проекта было написано девять музыкальных произведений. По словам организаторов, подобные выставки с использованием графического романа и комикса на территории России проводится впервые.
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Фото: myhistorypark.ru
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