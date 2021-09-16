В Арсенале открывается выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства

«Мы все наблюдаем события, названия которым дать затруднительно. Пока мы пытаемся нащупать для них описание, их истинные имена от нас ускользают», — отмечают организаторы.

Размышления на эту тему навели кураторов выставки на мысли о понятии «неназываемого».

Структура выставки состоит из трех блоков:

«археология неназываемого»

«зыбкое пространство»

«действие/неподвижность»

Через работы художников кураторы представляют различные аспекты «неназываемого»: моменты его зарождения, места обитания и практики, через которые к нему обращаются различные авторы.

В экспозицию вошли работы следующих авторов:

Никита Алексеев, Виктор Алимпиев, Евгений Антуфьев, Татьяна Ахметгалиева, Олег Васильев, Кирилл Гаршин, группа «Синий суп», Александра Дементьева, Аня Желудь, Константин Звездочетов, Юрий Злотников, Илья Кабаков, Ирина Корина, Андрей Кузькин, Олег Кулик, Таус Махачева, Андрей Монастырский, Ирина Нахова, Юрий Нолев-Соболев, Павел Пепперштейн, Виктор Пивоваров, Дмитрий Пригов, Александр Родченко, Евгений Рухин, Айдан Салахова, Леонид Соков, Леонид Цхе, Ольга Чернышева, Иван Чуйков, Сергей Шаршун, Михаил Шварцман, Владимир Янкилевский. В проекте приняли участие нижегородские художники: Антон Мороков, Андрей Оленев, Иван Серый, Яков Хорев, Владимир Чернышев, Your Mum’s Knight.