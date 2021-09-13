В десятом корпусе Нижегородского кремля откроется выставочное пространство

десятый корпус является объектом культурного наследия. Здание в стиле классицизма построено на рубеже XVIII — XIX веков по проекту архитектора Ананьева.

Отмечается, что здание восстановили — благоустроили входную группу и фасад, заменили остекление, привели в порядок отмостки.

«Во дворе 10-го корпуса сделан ремонт дорожного покрытия», — добавили в управделами регионального кабмина.







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