В десятом корпусе Нижегородского кремля откроется выставочное пространство

В 2023 году в десятом корпусе Нижегородского кремля откроют новое выставочное пространство. Первый этаж исторического здания займут кафе и административные помещения. На втором — организуют современное пространство для экспозиций ведущих музеев России и мира.
-
автор фото — Никита Духник
десятый корпус является объектом культурного наследия. Здание в стиле классицизма построено на рубеже XVIII — XIX веков по проекту архитектора Ананьева.
Отмечается, что здание восстановили — благоустроили входную группу и фасад, заменили остекление, привели в порядок отмостки.
«Во дворе 10-го корпуса сделан ремонт дорожного покрытия», — добавили в управделами регионального кабмина.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.