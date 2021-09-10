В кинотеатре «Орленок» откроется выставка нижегородских художников «Выбор есть!»

16 сентября в кинотеатре «Орленок» откроется экспозиция «Выбор есть!» нижегородских художников — Олега Кумагина и Марии Плеховой. Выставка картин — это симбиоз актуальных научных знаний и воздействующих на сознание художественных образов. Основная часть экспозиции — серия контрастных работ.
Художники Олег Кумагин и Мария Плехова представят ряд картин, посвященных фитопатологии — науке о болезнях растений. Художники отмечают, что идея создать проект на стыке современного искусства и науки родился достаточно давно. Нижегородцам потребовалось время чтобы понять как именно дать проекту жизнь и воплотить задуманное.
На выставке представлены информационные стенды, где на наглядных примерах можно познакомиться с результатами работы Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии. Основная часть экспозиции — серия контрастных работ, часть из которых — тактильная. Так, зрители увидят свежий и испорченный помидор, здоровый и больной лист.
Еще один элемент экспозиции — огромное полотно, практически с человеческий рост. Картина без названия.
16 сентября в 15:00 на открытии выставки можно встретиться с художниками и учеными из Москвы и Нижнего Новгорода. Адрес: улица Большая Покровская, 39.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: VisitNizhny
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.