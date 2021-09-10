В кинотеатре «Орленок» откроется выставка нижегородских художников «Выбор есть!»

Художники Олег Кумагин и Мария Плехова представят ряд картин, посвященных фитопатологии — науке о болезнях растений. Художники отмечают, что идея создать проект на стыке современного искусства и науки родился достаточно давно. Нижегородцам потребовалось время чтобы понять как именно дать проекту жизнь и воплотить задуманное.

На выставке представлены информационные стенды, где на наглядных примерах можно познакомиться с результатами работы Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии. Основная часть экспозиции — серия контрастных работ, часть из которых — тактильная. Так, зрители увидят свежий и испорченный помидор, здоровый и больной лист.

Еще один элемент экспозиции — огромное полотно, практически с человеческий рост. Картина без названия.

16 сентября в 15:00 на открытии выставки можно встретиться с художниками и учеными из Москвы и Нижнего Новгорода. Адрес: улица Большая Покровская, 39.





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Фото: VisitNizhny