Стрит-арт дня: на опоре нижегородского метромоста появилась новая работа художника из Калининграда. В ее основе — история песчаного острова

«Жизнь проходит очень быстро. Одни рискуют отправиться в полет, а другие вынуждены лишь наблюдать за этим со стороны», — добавляет автор работы.

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Фото: Instagram фестиваля «Место»