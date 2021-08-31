Стрит-арт дня: на опоре нижегородского метромоста появилась новая работа художника из Калининграда. В ее основе — история песчаного острова

Художник из Калининграда — Jon — на одной из опор Метромоста в Нижнем Новгороде создал стрит-арт работу, взяв за основу советские фотографии с видом на Оку.
Стрит-арт калининградского художника отсылает к истории песчаного острова Гребневские пески на реке Оке. С 1970-х годов на этом острове был городской пляж, до начала 90-х годов на него можно было попасть по наплавному мосту. Отмечается, что он располагался как раз в том месте, где сейчас появилась работа Jon'а. Эскиз сделан на основе нескольких советских фотографий с видом на реку.
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