Стали известны лауреаты премии «Инновация — 2021»

В Доме Связи в столице Приволжья прошла церемония вручения премии в области современного искусства «Инновация — 2021». В основе концепции — мультимедийный перформанс о связи человека и искусства, современных технологий и чувств, мастеров и художников, зрителя и артиста.
Победителями госпремии стали:
Номинация «Проект года»
выставочный проект «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России» (куратор — Юлия Аксенова; координатор — Елизавета Павлычева; продюсер — Анна Ялова).
Номинация «Куратор года»
Анна Буали, Анастасия Буланова, Алина Стуликова, Ольга Шишко. Онлайн-проект «100 способов прожить минуту».
Номинация «Художник года»
Сергей Филатов. Персональная выставка «Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура».
Номинация «Новая генерация»
Елизавета Коновалова. Проект «Свобода. 1919. 2020».
Номинация «Региональный проект»
выставка «Прометей космического века» (Дина Ахметова, Анастасия Максимова, Янина Пруденко, Кирилл Светляков).
Номинация «Образовательный проект»
публичная образовательная программа и выставка «Иди» (Александра Бубнова, Никита Гойнов, Петр Стабровский, Анастасия Шипицина)
Книга года
Андрей Смирнов, монография «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века».
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