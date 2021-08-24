В Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдут дни Эрмитажа

Картина «Мадонна делла Грацие» выполнена на деревянной доске и датирована 1542 годом.

«Наряду с живописным шедевром в экспозицию выставки вошли 19 гравюр из собрания нижегородского музея, посвященные образу Девы Марии. Среди них эстампы, выполненные в различных техниках, — гравюра на дереве, гравюра на стали, офорт. Они воспроизводят знаменитые полотна Рафаэля Санти, Паоло Веронезе, Никола Пуссена и других западноевропейских мастеров», — добавил Роман Жукарин, генеральный директор НГХМ.

К открытию выставки приурочены Дни Эрмитажа в НГХМ — они продлятся до 29 августа.

25 августа в 18:00

лекция — «Итальянцы в России». О русско-итальянских культурных связях в изобразительном искусстве и архитектуре.

28 августа в 13:00 и 17:00

лекция-экскурсия по технике резцовой гравюры и мастер-класс по гравюре в технике сухой иглы.

28 августа в 15:00

лекция, посвященная иконографии Богоматери в европейском искусстве от раннехристианских памятников до современности.

29 августа в 13:00

лекция — диалог «Шедевры итальянского Возрождения в собрании Эрмитажа».

29 августа в 19:30

вечерний камерный музыкальный концерт на открытом воздухе в музейном дворике.

29 августа в 21:00

песочное шоу, которое будет проецироваться на внешнюю стену здания НГХМ.

Количество мест для участия в лекциях и мастер-классах ограничено. Необходима предварительная запись по телефонам: 8 (910) 130-02-84 и 8 (950) 351-38-32.

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