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В Арсенале наградят победителей премии «Инновация-2021». Призовой фонд — 3 миллиона рублей

27 августа в 20:00 пройдет торжественная церемония награждения победителей премии «Инновация-2021». Об этом сообщает пресс-служба Арсенала. В этом году (впервые за 16 лет!) выставка номинантов открылась еще до подведения итогов.

 

До 29 августа в пространстве выставочного комплекса Арсенал можно будет увидеть проекты номинантов на выставке «Инновация-2021».

В этом году на конкурс было подано 460 заявок. Экспертный совет сформировал шорт-листы из пяти лучших проектов по каждой из семи номинаций:

  • «Проект года»
  • «Куратор года»
  • «Художник года»
  • «Региональный проект»
  • «Новая генерация»
  • «Образовательный проект»
  • «Книга года»

Кроме того, в этом году вручат премии в двух внеконкурсных номинациях – «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».

Старт церемонии — 20:00. Трансляция будет доступна на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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