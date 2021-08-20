В Арсенале наградят победителей премии «Инновация-2021». Призовой фонд — 3 миллиона рублей

До 29 августа в пространстве выставочного комплекса Арсенал можно будет увидеть проекты номинантов на выставке «Инновация-2021».

В этом году на конкурс было подано 460 заявок. Экспертный совет сформировал шорт-листы из пяти лучших проектов по каждой из семи номинаций:

«Проект года»

«Куратор года»

«Художник года»

«Региональный проект»

«Новая генерация»

«Образовательный проект»

«Книга года»

Кроме того, в этом году вручат премии в двух внеконкурсных номинациях – «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».

Старт церемонии — 20:00. Трансляция будет доступна на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров.

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Фото: архив пресс-служб