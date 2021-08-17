Открытие Нижегородского государственного выставочного комплекса отложили до сентября

Напомним, что здание находилось в плачевном состоянии. Рабочие вынесли большое количество мусора, провели много ремонтных работ. Подрядчик должен был сдать выставочное помещение к 15 августа. Уже 20 августа на втором этаже планировали провести выставку картин русских авангардистов. После снятия обшивки с лестницы выяснилось, что часть конструкций ненадежны. Тогда было принято решение завершить ремонтные работы и перенести дату открытия.

«На финальной стадии работ была снята обшивка в верхней части центральной лестницы. Выяснилось, что часть конструкций находятся в аварийном состоянии. Зал, запланированный под выставку, уже готов, но запускать туда людей по аварийной лестнице было бы неправильно. Поэтому принято решение о переносе даты открытия», – пояснил министр культуры.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels