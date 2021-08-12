В подземку за искусством. В Нижегородском метро открылась фотовыставка о культуре и истории России

На станции метро «Московская» в столице Приволжья открылась фотовыставка «Моя планета: Россия в деталях». На экспозиции представлены фотографии колоритных мест, ярких объектов и деталей, рассказывающих об истории и культуре России.
-
автор фото — Игорь Кляхин «Битва за урожай»
На фотовыставке представят — гейзерное озеро Горного Алтая, туманный берег реки Тулома, сибирскую реку Енисей и самую северную точку европейской части России — мыс Немецкий. Фотографии позволят отправиться в путешествие по России, навсегда зафиксированное в моменте.
15 августа после Нижнего Новгорода выставка откроется в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.