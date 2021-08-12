В подземку за искусством. В Нижегородском метро открылась фотовыставка о культуре и истории России

На фотовыставке представят — гейзерное озеро Горного Алтая, туманный берег реки Тулома, сибирскую реку Енисей и самую северную точку европейской части России — мыс Немецкий. Фотографии позволят отправиться в путешествие по России, навсегда зафиксированное в моменте.

15 августа после Нижнего Новгорода выставка откроется в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.