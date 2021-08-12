18+
  • Развлечения
  • Искусство

В DKRT выступят звезды медиаарта — парижский дуэт Nonotak с аудиовизуальным шоу Shiro

В центре музыкальной программы Intervals — AV-перформанс Shiro — от парижских медиахудожников Ноэми Шипфер и Таками Накамото. Зрителей погрузят в иллюзию бесконечного лабиринта с помощью прозрачных экранов, световых лучей и звука.

 

Коллаборация иллюстратора Ноэми Шипфер и архитектора-музыканта Таками Накамото появилась в Париже в 2012 году. С тех пор медиахудожники работают только вдвоем и вместе создают световые инсталляции и аудиовизуальные перфомансы, в которых теряется ощущение пространства.

28 августа

Время: 21:00

Место: Большая Покровская, 18

 

Ограничения: количество присутствующих людей на площадке контролируют волонтеры. «Мультипасс 800», прививка или ПЦР-тест — не являются обязательными условиями посещения.

Стоимость билетов — 800 рублей. Количество билетов ограничено.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: nonotak.com

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты