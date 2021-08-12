В DKRT выступят звезды медиаарта — парижский дуэт Nonotak с аудиовизуальным шоу Shiro

Коллаборация иллюстратора Ноэми Шипфер и архитектора-музыканта Таками Накамото появилась в Париже в 2012 году. С тех пор медиахудожники работают только вдвоем и вместе создают световые инсталляции и аудиовизуальные перфомансы, в которых теряется ощущение пространства.

28 августа Время: 21:00 Место: Большая Покровская, 18 Ограничения: количество присутствующих людей на площадке контролируют волонтеры. «Мультипасс 800», прививка или ПЦР-тест — не являются обязательными условиями посещения. Стоимость билетов — 800 рублей. Количество билетов ограничено.