В DKRT выступят звезды медиаарта — парижский дуэт Nonotak с аудиовизуальным шоу Shiro

В центре музыкальной программы Intervals — AV-перформанс Shiro — от парижских медиахудожников Ноэми Шипфер и Таками Накамото. Зрителей погрузят в иллюзию бесконечного лабиринта с помощью прозрачных экранов, световых лучей и звука.
Коллаборация иллюстратора Ноэми Шипфер и архитектора-музыканта Таками Накамото появилась в Париже в 2012 году. С тех пор медиахудожники работают только вдвоем и вместе создают световые инсталляции и аудиовизуальные перфомансы, в которых теряется ощущение пространства.
28 августа
Время: 21:00
Место: Большая Покровская, 18
Ограничения: количество присутствующих людей на площадке контролируют волонтеры. «Мультипасс 800», прививка или ПЦР-тест — не являются обязательными условиями посещения.
Стоимость билетов — 800 рублей. Количество билетов ограничено.
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