Открылась регистрация на вернисаж «Мифы антропоцена» в галерее Futuro

Мультимедийный междисциплинарный выставочный проект Лили Ли-Ми-Ян и Катерины Садовски возник на стыке современного искусства, социальной экологии, научных открытий в области химии полимеров и производственной базы по переработке пластика.

На протяжении нескольких лет художниц занимают проблемы экологии в самом широком смысле этого понятия. Осмысление того, что происходит в реальности и ждет человечество в недалеком будущем, тесно связаны в их исследовательской работе с активизмом и поиском новых художественных решений.