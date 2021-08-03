Открылась регистрация на вернисаж «Мифы антропоцена» в галерее Futuro

5 августа в галерее современного искусства Futuro художницы Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски представят мультимедийный выставочный проект «Мифы антропоцена». Он возник на стыке современного искусства, социальной экологии и научных открытий.
Мультимедийный междисциплинарный выставочный проект Лили Ли-Ми-Ян и Катерины Садовски возник на стыке современного искусства, социальной экологии, научных открытий в области химии полимеров и производственной базы по переработке пластика.
На протяжении нескольких лет художниц занимают проблемы экологии в самом широком смысле этого понятия. Осмысление того, что происходит в реальности и ждет человечество в недалеком будущем, тесно связаны в их исследовательской работе с активизмом и поиском новых художественных решений.
5 августа
Время: 19:00
Место: улица Рождественская, 6 (2 этаж)
Регистрация на вернисаж здесь.
Вход на мероприятие только при наличии свежего ПЦР-теста или документа о вакцинации.
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