В галерее Futuro откроется мультимедийный выставочный проект «Мифы антропоцена»

Выставка соединяет в себе несколько авторских проектов:

Главный зал

скульптуры и видео отсылают к проблеме переработки пластика . Катерина и Лилия исследуют эту тему в рамках долгосрочного проекта о ресайклинге «Где мой пластиковый пакет?».

Центральная инсталляция

работа с живыми растениями, кустарниками и прозрачными каплями биодеградируемого геля на почве – это действующая модель science-art проекта, (созданного совместно с нижегородским химиком Сакиной Зейналовой). Зрители смогут наблюдать, как за время выставки наполненный водой уникальный гидрогель полностью растворится, отдав влагу земле и растениям.

Белый зал

трехканальная видеоинсталляция, позволяющая примерить на себя образ человека будущего — киборга, тело которого создано новыми технологиями, материалами и бактериями.

Мультимедийный проект откроется 5 августа и продлится до 17 сентября 2021 года.

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Фото: архив организаторов