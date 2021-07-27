В галерее Futuro откроется мультимедийный выставочный проект «Мифы антропоцена»

Художницы —Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски — представят в галерее современного искусства Futuro мультимедийный выставочный проект «Мифы антропоцена». Он возник на стыке современного искусства, социальной экологии и научных открытий.
Художниц несколько лет занимают проблемы экологии (в самом широком смысле этого понятия).
Выставка соединяет в себе несколько авторских проектов:
Главный зал
- скульптуры и видео отсылают к проблеме переработки пластика. Катерина и Лилия исследуют эту тему в рамках долгосрочного проекта о ресайклинге «Где мой пластиковый пакет?».
Центральная инсталляция
- работа с живыми растениями, кустарниками и прозрачными каплями биодеградируемого геля на почве – это действующая модель science-art проекта, (созданного совместно с нижегородским химиком Сакиной Зейналовой). Зрители смогут наблюдать, как за время выставки наполненный водой уникальный гидрогель полностью растворится, отдав влагу земле и растениям.
Белый зал
- трехканальная видеоинсталляция, позволяющая примерить на себя образ человека будущего — киборга, тело которого создано новыми технологиями, материалами и бактериями.
Мультимедийный проект откроется 5 августа и продлится до 17 сентября 2021 года.
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Фото: архив организаторов
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