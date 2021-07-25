Покрас Лампас презентует новую работу в Нижнем Новгороде

Сегодня, 25 июля, в Нижнем Новгороде российский художник-каллиграф Покрас Лампас презентует новую (нетипичную!) работу совместно со студией Dreamlaser в рамках фестиваля «Место».
Уже сегодня состоится аудиовизуальный перфоманс-презентация новой работы Покраса Лампаса, сделанный совместно с командой Dreamlaser.
В этом году российский художник-каллиграф специально для фестиваля «Место» создал новую (нетипичную для себя) работу. Художник поэкспериментировал с материалом, формой и смыслом объекта, затронув важную социальную тему Нижнего Новгорода.
25 июля
Время: 22:00
Место: улица Короленко, 40
Участие бесплатно, при посещении презентации используйте маски и соблюдайте дистанцию.
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