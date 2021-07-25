Покрас Лампас презентует новую работу в Нижнем Новгороде

Уже сегодня состоится аудиовизуальный перфоманс-презентация новой работы Покраса Лампаса, сделанный совместно с командой Dreamlaser.

В этом году российский художник-каллиграф специально для фестиваля «Место» создал новую (нетипичную для себя) работу. Художник поэкспериментировал с материалом, формой и смыслом объекта, затронув важную социальную тему Нижнего Новгорода.

25 июля