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В сквере имени Свердлова пройдет Big garage sale

Завтра, 24 июля, в пространстве у «Салюта» пройдет большой «Гараж Сэйл». В эту субботу в сквере имени Свердлова соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами, украшениями, интерьерными вещами и винилом от Wax.Only.

 

24 июля

Время: с 14:00

Место: сквер имени Свердлова (улица Октябрьская, 9А)

 

 

Программа мероприятия:

Гараж-сейл — 14:00 — 20:00⁣⁣⠀⁣⁣⠀

DO IT YOURSELF — 14:00 — 20:00: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • печать на одежде от Bomes ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • кастом-зона от Sneaker Custom Tour ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Мастер-классы: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 14:00 — искусство коллажа⁣ с Марией Манукян
  • 16:00 — создание шоппера из предметов гардероба с творческой студией «Fashion Art» ⁣⁣
  • 18:00 — создание украшений для дома в технике макраме с Сашей Погодиной ⁣⁣⠀

Для участия в мастер-классах необходима регистрация.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Музыка от Wax.Only: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 14:00 — A.Suhanov⁣⁣⠀
  • 16:00 — K300⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 18:00 — Nick Zory ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Концерт:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • 20:00 — группа «Космос на потолке»

Вход свободный. Необходимо предъявить «Мультипасс 800» или свежий ПЦР-тест.

 

 

 

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Фото: сообщество «Салют» «ВКонтакте»

 

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