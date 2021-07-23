В сквере имени Свердлова пройдет Big garage sale

Завтра, 24 июля, в пространстве у «Салюта» пройдет большой «Гараж Сэйл». В эту субботу в сквере имени Свердлова соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами, украшениями, интерьерными вещами и винилом от Wax.Only.