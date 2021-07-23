В сквере имени Свердлова пройдет Big garage sale

Завтра, 24 июля, в пространстве у «Салюта» пройдет большой «Гараж Сэйл». В эту субботу в сквере имени Свердлова соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами, украшениями, интерьерными вещами и винилом от Wax.Only.
24 июля
Время: с 14:00
Место: сквер имени Свердлова (улица Октябрьская, 9А)
Программа мероприятия:
Гараж-сейл — 14:00 — 20:00⠀⠀
DO IT YOURSELF — 14:00 — 20:00: ⠀⠀
- печать на одежде от Bomes ⠀⠀
- кастом-зона от Sneaker Custom Tour ⠀⠀⠀⠀
Мастер-классы: ⠀⠀
- 14:00 — искусство коллажа с Марией Манукян
- 16:00 — создание шоппера из предметов гардероба с творческой студией «Fashion Art»
- 18:00 — создание украшений для дома в технике макраме с Сашей Погодиной ⠀
Для участия в мастер-классах необходима регистрация.⠀⠀⠀
Музыка от Wax.Only: ⠀⠀
- 14:00 — A.Suhanov⠀
- 16:00 — K300⠀⠀
- 18:00 — Nick Zory ⠀⠀
Концерт:⠀⠀
- 20:00 — группа «Космос на потолке»
Вход свободный. Необходимо предъявить «Мультипасс 800» или свежий ПЦР-тест.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.