В сквере имени Свердлова пройдет Big garage sale

Программа мероприятия:

Гараж-сейл — 14:00 — 20:00⁣⁣⠀⁣⁣⠀

DO IT YOURSELF — 14:00 — 20:00: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

печать на одежде от Bomes ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

кастом-зона от Sneaker Custom Tour ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Мастер-классы: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

14:00 — искусство коллажа⁣ с Марией Манукян

16:00 — создание шоппера из предметов гардероба с творческой студией «Fashion Art» ⁣⁣

18:00 — создание украшений для дома в технике макраме с Сашей Погодиной ⁣⁣⠀

Для участия в мастер-классах необходима регистрация.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Музыка от Wax.Only: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

14:00 — A.Suhanov⁣⁣⠀

16:00 — K300⁣⁣⠀⁣⁣⠀

18:00 — Nick Zory ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Концерт:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

20:00 — группа «Космос на потолке»

Вход свободный. Необходимо предъявить «Мультипасс 800» или свежий ПЦР-тест.