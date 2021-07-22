Matryoshka fashion week в четвертый раз пройдет в Нижнем Новгороде

Лейтмотив Matryoshka Fashion Week 2021 — историческое и культурное наследие Нижнего Новгорода, региональная уникальность народных художественных промыслов и современные достижения нижегородской fashion-индустрии.

Уже закончен отборочный тур, в котором приняли участие более 100 дизайнеров из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Москвы, Казани, Сочи, Зеленограда, Белгорода, Пермского края, Тулы, Кемерова, Новосибирска, Саранска, Самары, Оренбурга, Красноярска, Костромы, Пятигорска, Ростова-на-Дону и Республики Беларусь.

Экспертная комиссия приступила ко второму этапу – очному отборочному туру, в результате которого будут определены 10 финалистов для участия в финальном Гала-шоу на Нижегородской ярмарке 5-6 августа.

«Конкурс поможет выявить новые имена дизайнеров и производителей, в своем творчестве полагающихся на традиции, старинные техники, историю своего народа, малой родины и России в целом, но создающих современный востребованный продукт», — отмечает автор и продюсер проекта Ольга Рыхлова–Парле.

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Фото: instagram.com/matryoshka_fw/