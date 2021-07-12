В Арсенале откроется выставка гравюр о Нижнем Новгороде «Город как графика»

Основатель и руководитель Технического музея — Вячеслав Хуртин— на протяжении пятнадцати лет собирал гравюры и карты, вошедшие в экспозицию. Выставку дополнят произведения графики и работы современных художников – Александра Константинова, Андрея Оленева, Жана-Франсуа Пьетропаоли, Кати Гущиной, Павла Рыбакова, Сергея Фирера и арт-группы «Фрукты».

Впервые в рамках одного выставочного проекта собраны изображения Нижнего Новгорода и Ярмарки, произведения картографического искусства,позволяющие понять место Нижегородской области в истории страны и мира.

Вячеслав Хуртин коллекционер, директор Технического музея Созданию этой коллекции я посвятил много лет. Увлечение поиском редких изображений Нижнего Новгорода привело к появлению в моем собрании карт нашего региона, большинство из которых, особенно образцы ХVI–ХVIII веков, представляют собой настоящие произведения искусства. Со временем мне захотелось этим поделиться

В день открытия выставки — 14 июля в 14:00 — ее можно будет увидеть бесплатно; регистрация здесь.

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Фото: архив организаторов