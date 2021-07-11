Дискуссия о цифровом искусстве состоится в Terminal A

Мероприятие состоится 15 июля в 19:00 в пространстве Terminal A на пятом этаже ЦУМа.

Участниками паблик-толка станут исследователь российского уличного искусства Анна Нистратова, XR-художница и разработчик приложения Новой сцены Александринского театра Анна Толкачева, блогер и сотрудник Института Развития Городской Среды Нижегородской области Дима Четыре, а также искусствовед и городской историк Антон Марцев

Модератором встречи станет популяризатор современного просвещения и автор YouTube-канала о науке и культуре Евгения Гут.

Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке. Количество мест ограничено.