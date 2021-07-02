В Нижнем Новгороде стартует Фестиваль цифрового паблик-арта

Фестиваль пройдет единовременно в шести городах России: Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Основной темой в 2021 году станет «Город будущего». Арт-объекты можно будет найти на Большой Покровской, в парке Кулибина, сквере Свердлова, набережной Федоровского и Нижневолжской набережной.

Чтобы построить маршрут по локациям, достаточно зайти на сайт фестиваля. Там же доступны аудиогиды - художники рассказывают о создании и концепции своих работ.



В Нижнем Новгороде свои работы представят пять молодых художников: Ян Посадский, перформативно-цифровой дуэт Digital Object Alliance, художник и перформер Софа Скидан, художник и digital-артист Кирилл Макаров, а также мультимедиа художник Анна Таганцева–Кобзева.



Rosbank Future Cities - проект, который объединяет людей искусства и открывает digital-art для широкой публики. Фестиваль призван переосмыслить традиционное понятие паблик-арта как искусства в городской среде и, через дополненную реальность, по-новому взглянуть на привычные городские пространства.

В сотрудничестве с региональными центрами культуры, проект несет миссию популяризации цифрового искусства и его децентрализации с помощью новейших технологий.