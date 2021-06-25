«Тьеполо, Каналетто и Гварди»: в Нижнем Новгороде откроется выставка венецианских мастеров

30 июня в Нижегородском художественном музее откроется выставка венецианских мастеров XVIII века из собрания московского музея. Уникальный проект «Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники» стал результатом творческого сотрудничества ГМИИ имени Пушкина и Нижегородской области.
В состав выставки вошло тридцать семь произведений венецианской живописи XVIII века из собрания московского музея. Нижегородская коллекция представлена тремя полотнами известных мастеров ведуты — Бернардо Беллотто и Франческо Гварди. Для этого жанра живописи характерны детальные, сделанные с фотографической точностью изображения повседневного городского пейзажа.
«Восприятию экспонатов выставки помогает то, что она развернется в особом архитектурном пространстве — в стенах особняка Дмитрия Сироткина, построенного в начале ХХ века братьями Весниными. Экспозиция даст посетителям возможность не только насладиться живописными произведениями, но и увидеть давние связи, существующие между итальянской и русской культурой», — отмечают организаторы.
Выставка будет открыта для посещения до 7 ноября 2021 года в здании Нижегородского художественного музея на Верхневолжской набережной, 3.
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Фото: архив организаторов
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