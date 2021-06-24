Выставка номинантов премии «Инновация–2021» откроется в Арсенале

Экспозицию подготовит команда «Арсенала» совместно с молодыми российскими художниками и архитекторами.

«Выставка номинантов премии «Инновация»– это попытка выстроить некое повествование о том, чем сегодня является современное искусство. Обнаружить общий знаменатель всех проектов, очень разных, целостных и самодостаточных, проявить его и пригласить зрителя к обсуждению – моя задача как музейного куратора», — отмечает куратор Дарья Ткачева.

Среди представленных авторов: Арт-группа «Муха», Людмила Калиниченко, Елизавета Коновалова, Евгения Ржезникова, Мария Сафронова, Никита Селезнев, Николай Голиков и Владимир Ермаченков, Елена Слобцева, Данила Ткаченко и Сергей Филатов.

А также материалы пяти номинаций — «Проект года», «Куратор года», «Образовательный проект», «Региональный проект», «Книга года» — представленные на выставке в виде «рабочего кабинета».

Посещение в день открытия бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Выставка «Инновация-2021» в Арсенале продлится до 29 августа.

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Фото: архив организаторов