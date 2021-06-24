В московском парке «Зарядье» открылась выставка работ нижегородских уличных художников

Экспозиция современных нижегородских художников проходит в «Зарядье» впервые. 26 работ в Северном тоннеле представляют разнообразие стилей нижегородской уличной культуры.

Участники выставки: Лена Лисица, Стас Громов, Синий Карандаш, Глеб Ковалько, Ваня Kseor, Дмитрий Oseck, Илья Барабин, Костя Кабанов ТТТ, Дмитрий Курбатов, Мера, Никита Этогде, Сема Bomse, Илья Atom Bomse, Markinality Bomse, Антон 3128, Лида Birdly, Максим Трулов и Ксюша Ласточка (Your mum's knight), Иван Серый (Your mum's knight), Никита Nomerz, Иван Белов, Полина Стриж и другие.⠀

Позже состоится публичная презентация выставки с образовательной программой и экскурсиями. Всю информацию и анонсы опубликуют в группе сообщества фестиваля «Место».

Одно полотно оставлено в формате #ИскусствовПроцессе — оно будет создано художником прямо в пространстве выставки, а еще одну из картин художники создавали в процессе монтажа работы.

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Фото: сообщество парка «Зарядье»