Инсталляция IN TO от студии Sila Sveta в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * продлена на два дня

Интерактивная проекция площадью около 600 квадратных метров посвящена теме познания. Созданию иммерсивного эффекта способствует музыка, написанная специально для проекта аудио-продакшен-студией Monoleak. Аудиовизуальная инсталляция, стартовавшая в конце мая, продлена на два дня. Она будет работать 22 и 23 июня.
Инсталляция IN TO — аудиовизуальный аттракцион для зрителей разных возрастов: участник погружается в абстрактную вселенную, которая меняется в зависимости от его положения в пространстве и скорости перемещения.
Стоимость билета – 300 рублей. Студентам и пенсионерам – скидка 50 %. Для лиц младше 7 лет – вход бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст. Билет со скидкой можно приобрести только в кассе пространства ЦЕХ *.
Количество людей в закрытом пространстве ограничено. Вход возможен только в маске, при предъявлении администратору отрицательного пцр-теста (действует 3 дня с момента получения результата), справки о наличии антител (30 дней) или сертификата о вакцинации.
Пространство ЦЕХ * работает в будни — с 14:00 до 21:00, в выходные – с 12:00 до 22:00.
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Фото: Нижний800
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