Портрет Горького из скотча восстановят участники фестиваля «Место» в Нижнем

Работа из цветного скотча в стиле пиксель-арт на заборе была создана пермским художником — Александром Жуневым в 2017 году. Три года назад автор ушел из жизни.

«Нам показалось важным восстановить произведение Александра Жунева. Скотч — недолговечный материал, и со временем объект была почти утрачена. Это уникальная техника, которую Саша сам придумал. В память о нем мы решили возродить его работу, чтобы она продолжала существовать», — сообщил Никита Nomerz.

По словам организаторов, сохранился эскиз Александра, по которому художники и будут восстанавливать его работу.

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