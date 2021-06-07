В галерее «9Б» пройдет первая персональная выставка Дмитрия Аске «Отблеск будущего»

«Используя собственную мифологию, основанную на культурных и социальных архетипах, Дмитрий Аске пересобирает пазл реальности и указывает нам основные векторы и перспективы развития. Художник призывает на мгновение остановить стремительный бег, перестать жить чужими навязанными идеями и попытаться найти ответ на вопрос что значит быть современным человеком», — говорится в сообщении.

Все произведения, представленные на выставке, выполнены в авторской технике мозаичного рельефа из фанеры. Сотни фрагментов каждой работы по эскизам и чертежам вырезаются лазером, а затем обрабатываются вручную и окрашиваются аэрозольной краской, чтобы сложиться в многослойную мозаику.

Открытие выставки состоится 18 июня в 19:00, сбор во дворе галереи. Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Поскольку пространство галереи ограничено, для просмотра выставки заходить внутрь предлагается небольшими группами до 15 человек.

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Фото: архив организаторов