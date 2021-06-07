В штабе «Том Сойер Феста» откроется выставка «Земля корчевателей. Пыль»

8 июня в штабе «Том Сойер Фест» откроется экспозиция нижегородского художника Алексея Старкова — «Земля корчевателей. Пыль». Выставку откроют работы участников исследовательской театральной лаборатории «Я тебя не помню».
«Земля корчевателей. Пыль» — междисциплинарный проект на стыке истории и художественного подхода. В его основе лежат фотографии, записи и документы, привезенные дедушкой автора проекта из поездки по территории бывшей ГДР — по городу Фридрихрода.
«В наше время, автор проекта – художник Алексей Старков, создает экспозицию, состоящую из тех самых найденных в доме вещей, своих произведений, а также путевых заметок и личных фотографии, сделанных его дедушкой непосредственно в оставленном доме, и на улочках городка Фридрихрода», — отмечают организаторы.
Выставку откроют художественные работы участников исследовательской театральной лаборатории «Я тебя не помню», разработанные ими на основе изучения выставки, истории дома, а также личного опыта.
8 июня
Время: 19:00
Место: Дом Скворцовой (улица Короленко, 18)
Вход свободный, выставка продлится до 29 июня.
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